Відшкодування податку на додану вартість

Упродовж минулого року 203 суб’єкти підприємницької діяльності на Тернопільщині повідомили про повернення податку на додану вартість на розрахункові рахунки. Заявлена ними сума склала 698,3 мільйона гривень.

Із них 166 юридичних осіб заявили про відшкодування 662-х мільйонів гривень ПДВ, а приватні підприємці — 36,3 мільйона гривень, що відповідно на 179 мільйонів та 12,7 мільйона більше, ніж позаторік.

На початок 2020 року платникам уже відшкодували з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 717,6 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 282,2 мільйона перевищило торішній показник. Зокрема, приватним підприємцям повернули 35,6 мільйона гривень, а суб’єктам господарювання — юридичним особам — 682 мільйони гривень ПДВ.

Торік за результатами проведених перевірок податківці упередили 3,6 мільйона гривень неправомірно заявленого до відшкодування ПДВ, що на 400 тисяч гривень більше, ніж у 2018 році.

На початок січня цього року загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ склав 100 мільйонів гривень, оскільки щодо 84 мільйонів гривень податку ще тривають перевірки та процедура бюджетного відшкодування, передбачена вимогами Податкового кодексу України, а ще 16 мільйонів перебувають на стадії судового та адміністративного розгляду.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області