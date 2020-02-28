Герой України подякував усім і кожному

Учора, 27 лютого, конференцзал столичного Олімпійського дому приймав гостей з усіх куточків нашої держави. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зібрав їх, аби виконати відразу дві приємні місії — вшанувати найкращих спортсмена і тренера грудня 2019 року, а також нагородити лауреатів XIX всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів «Україна олімпійська» і XIII Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії.

Післяобідньої пори дійство розпочалося, вважайте, з неофіційної фіксації нового досягнення Книги рекордів Гіннеса. Вдванадцяте високої відзнаки НОК України «найкращої серед найкращих» удостоєна шаблістка Ольга Харлан. Титулована співвітчизниця, олімпійська чемпіонка 2008 року в Пекіні і призерка олімпіад Лондона-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016 блискуче виграла завершальний етап Кубка світу з фехтування в американському Солт-Лейк-Сіті і за підсумками сезону вдруге підряд стала володаркою найпрестижнішого професіонального трофею серед представниць цього фехтувального виду зброї. Ставши вже чотириразовою володаркою Кубка світу, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова переможниця європейських першостей сповнена надій на успішний виступ і на цьогорічній Олімпіаді в Токіо. Не дивно, що і її наставник Юрій Марченко визнаний найкращим тренером місяця в Україні.

— Традиційні конкурси НОК України нагадають про те, що маємо не тільки чимало талановитих атлетів, але і досвідчених та молодих журналістів із фотографами, — наголосив Сергій Бубка, розпочинаючи нагородження лауреатів творчих конкурсів. — Причому 2020-й особливий — олімпійський рік. Тож активніше, шановні прихильники олімпійського руху, підтримуйте вітчизняних спортсменів на найбільш престижних змаганнях сучасності. Особливо з огляду на те, що недавно всі ми з вами стали свідками зимових Юнацьких Олімпійських ігор. Ваша підтримка українських олімпіоніків є вкрай необхідною. Тож сподіваймося, що 2020-й олімпійський рік подарує багато позитивних для всіх наших співвітчизників емоцій.

На завершення Герой України Сергій Бубка висловив щиру вдячність не тільки лауреатам, а й кожному з учасників творчих конкурсів — за професіоналізм, відданість улюбленій справі та популяризацію сучасних олімпійських цінностей. Окремі слова подяки, звісно, не могли не прозвучати на адресу голови комісії НОК України «Преса та комунікації» Олега Волкова.

Очолюване останнім компетентне і професійне журі провело плідну роботу заради того, аби в кожній із номінацій високі нагороди отримали дійсно найдостойніші. Особливо з огляду на те, що на журналістський конкурс надійшли роботи практично з усіх регіонів України. А серед претендентів на звання найкращого спортивного фотографа найбільше світлин надійшло серед претендентів на звання лауреатів у номінації «Фотографи-аматори».

Не міг, звісно, Сергій Бубка не згадати і про те, що в часи інтенсивного розвитку цифрових технологій значно збільшилася кількість та якість матеріалів про спорт в електронних засобах масової інформації. Причому не може не радувати і та обставина, що все більше і більше телевізійних і радіо програм виходять у світ у регіонах.

— І саме завдяки тому, — зауважив уже Олег Волков, — радує, що в регіонах виходять в ефір усе нові і нові телевізійні та радіо програми спортивного спрямування. Тому і не можу не відзначити приємний факт високої конкуренції в номінації «Дебют у спортивній журналістиці». Молоді, перспективні і фахові журналісти — наше майбутнє.

Лауреатами ж обох творчих конкурсів, на які надійшло близько тисячі робіт, стали представники відразу п’ятнадцяти областей нашої держави. Найбільшу кількість нагород повезли додому журналісти з Києва, Львівщини і Вінниччини. Не залишилися без нагород і майстри пера з Тернопільщини. Одним із переможців у номінації «Найкращий відділ спорту громадсько-політичної газети» вдруге за історію проведення творчих стартів стало «Вільне життя плюс».

На фото: нагороди заступнику редактора, завідувачу спортивного відділу «ВЖ плюс» Богданові ДІКАЛЬЧУКУ вручили Сергій БУБКА, Ольга ХАРЛАН та Олег ВОЛКОВ.

Фото із сайту НОК України