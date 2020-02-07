Надходження ПДВ суттєво зросли

Рік лише почався, а підприємства Тернопільщини вже спрямували до державної казни 189,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з торішнім січнем надходження зросли на 65,9 мільйона. Тобто приріст ПДВ склав 53,3 відсотка. Частка ПДВ у загальних надходженнях до державного бюджету становить 64 відсотки.

Загалом на початок лютого на Тернопільщині зареєстровано 2679 платників податку на додану вартість — юридичних осіб. Порівняно з січнем 2019-го їхня кількість зросла на 23 особи.

Одним із факторів збільшення надходжень ПДВ до державної скарбниці є результативна робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, яка дозволяє блокувати реєстрацію ризикових податкових накладних, руйнувати схеми з формування фіктивного податкового кредиту, що забезпечує збільшення обсягів декларування ПДВ та сплати до бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області