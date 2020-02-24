Нюанси нарахування туристичного збору

Відповідно до підпункту 268.2.1 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються в місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 згаданої статті 268. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у тернопільській області.

Підпунктом 268.6.1 п. 268.6 статті 268 визначено, що платники туристичного збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом і перспективним планом формування територій громад.

Тобто сплата збору платником здійснюється безпосередньо перед розміщенням у місцях проживання (ночівлі).

При цьому базою його справляння є загальна кількість діб тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 (пункт 268.4 статті 268).

Згідно ж із підпунктом 268.7.1 пункту 268.7 податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами в строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Враховуючи сказане, якщо попередню плату за проживання (бронювання) від платників збору отримано в одному кварталі, а їх тимчасове розміщення в місцях проживання (ночівлі) буде здійснено в іншому податковому періоді, то зобов’язання з нарахування збору в податкового агента виникає в звітному періоді фактичного розміщення таких осіб у зазначених місцях проживання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області