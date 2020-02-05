Повністю відшкодував несплачені податки

Нещодавно співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури області завершили розслідування чергового кримінального провадження. Провадження було відкрите за підозрою в умисному ухиленні службовою особою одного з промислових підприємств краю від сплати податків у значних розмірах.

Слідство встановило, що через протиправні дії службової особи цього підприємства до державного бюджету не надійшло майже три мільйони гривень податків.

У ході досудового слідства завдані державі збитки порушник відшкодував у повному обсязі. Крім цього, сплатив ще майже 1,4 мільйона штрафних та фінансових санкцій і пені.

Відтак до суду направили клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області