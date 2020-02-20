Ще один титул віцечемпіонок України

У Києві завершився молодіжний чемпіонат України з волейболу серед спортсменів із порушенням слуху. В турнірі жінок віком до 21-го року знову успішно виступили вихованки тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт».

Наша команда в складі Марії Михальчук, Софії Яцькової, Вікторії-Вероніки Чубатої, Вікторії Антонюк, Вікторії Дробної, Софії Прийдун та Анастасії Смакоуз знову була серед фаворитів і заслужено виборола друге місце в суперечці восьми колективів. Поступилися наші землячки лише волейболісткам Закарпатської області.

Тернопільські волейболістки, які вже не вперше домоглися подібного успіху, тренуються під керівництвом Петра Ніколюка.

Фото з архіву «Інваспорту»