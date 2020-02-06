Собі не зраджують

Успішними виступами на міжнародній і всеукраїнській аренах ознаменувався початок лютого для двох відомих уже вихованців тернопільського «Інваспорту». Двома поки що медалями Кубка світу поповнив власну скарбничку нагород майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь, а заслужений майстер спорту Андрій Андріїшин таку ж кількість нагород завоював на чемпіонаті України.

Третій етап Кубка світу з біатлону і лижних перегонів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору з першого по восьме лютого проходить у німецькому Фінстерау. Для студента факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, параолімпійського чемпіона 2018 року Тараса Радя біатлонна частина програми увінчалася двома сходженнями на п’єдестал пошани. В баталіях дорослих, які змагалися сидячи на бобах, спочатку фінішував третім у спринті. Минулого ж вівторка виборов «срібло» на середній дистанції 7,5 кілометра.

А ось лижні перегони сьогодні розпочалися для нашого земляка не так удало. За підсумками спринту посів сьоме місце. Втім завтра і післязавтра ще матиме шанс у двох завершальних на змаганнях дисциплінах.

Натомість багаторазовий призер зимових Дефлімпійських ігор Андрій Андріїшин, якому нещодавно присвоїли ще й звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, повернувся з Яворова Турківського району на Львівщині, де в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України відбувся чемпіонат нашої держави з лижних перегонів серед спортсменів із порушенням слуху.

І вкотре вже наш земляк став одним із фаворитів стартів. Спочатку фінішував другим у перегонах класичним стилем на десять кілометрів із роздільним стартом. Далі був золотий тріумф в індивідуальному спринті тим же класичним стилем. А завершив змагання четвертим місцем у гонці з масового старту вільним стилем.

Два наші уславлені атлети тренуються під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака.

P.S. Уже після завершення лижних перегонів у спринті з”ясувалося, що “ВЖ плюс” невірно проінформували. Відносна сьогоднішня невдача Тараса полягала хіба в тому, що він завоював не сьоме, а… друге місце. Тобто на третьому етапі Кубка світу наш юний, але вже уславлений параолімпійський чемпіон уже встиг завоювати дві срібну та одну бронзову медалі.

На фото: Тарас РАДЬ (зліва) на другій сходинці п’єдесталу пошани після завершення перегонів біатлоністів на середній дистанції; переможець і срібний призер чемпіонату України з лижних перегонів Андрій АНДРІЇШИН.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»