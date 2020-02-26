Завоювали нагороди престижних турнірів

Наприкінці минулого тижня борці вільного стилю з Тернопільщини взяли участь відразу в двох престижних турнірах. І після завершення обох повернулися додому з нагородами.

У селищі Клесові Рівненської області відбувся відкритий дитячий турнір зі спортивної жіночої боротьби, одним з організаторів якого став майстер спорту, випускник Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Сергій Скумін. Серед півтори сотні учасниць були не тільки дівчата з багатьох областей нашої держави, а й із сусідніх Польщі та Білорусі.

Честь Тернопільщини захищали вихованки ОДЮСШ із літніх видів спорту, які займаються під керівництвом Сергія Кондратенка. У ваговій категорії до 30 кілограмів третє місце завоювала Надія Шимків. А серед дівчат, чия вага не перевищує 50 кілограмів, аналогічного успіху домоглася Катерина Кондратенко. Старшій же сестрі останньої Вероніці трохи не пощастило — зупинилася за крок до медалі, поступившись у малому фіналі.

Натомість у столиці Молдови Кишиневі визначилися лауреати вже третього міжнародного турніру з вільної боротьби пам’яті відомого місцевого фахівця Тудора Жубирке. За нагороди сперечалися дві з половиною сотні атлетів з Молдови, Румунії, Італії, Росії, Північної Македонії, Білорусі, Грузії, Вірменії та України. Серед них — і вихованці Борщівської ДЮСШ на чолі з директором Русланом Антонюком.

Два дні напруженої і видовищної боротьби насамперед порадували другим місцем у турнірі дорослих, чия вага не перевищує 79 кілограмів, Віктора Крупи зі Скали-Подільської. Студент Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, до речі, став єдиним серед співвітчизників, який пробився до фіналу. У вирішальній сутичці він поступився чемпіонові Вірменії.

Його молодший земляк Андрій Антонюк із Борщева, який нині навчається і вдосконалює спортивну майстерність у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка, посів третю сходинку у ваговій категорії до 61 кілограма цієї ж вікової групи. Провівши чотири переможні сутички, ще в одній поступився. А в суперечці за «бронзу» переміг чинного чемпіона Білорусі. Нарешті в найлегшій ваговій категорії ще один майбутній педагог Олег Щур, поступившись чемпіонові Молдови, зупинився за крок до нагороди.

Борщівських борців тренують Руслан Антонюк та автор цих рядків.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Руслан АНТОНЮК (у центрі) зі своїм сином Андрієм і Віктором КРУПОЮ; переможниці і призерки змагань у Клесові.

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