І жінки порадували, і чоловіки

Практично весь минулий тиждень у столиці Хорватії Загребі вирували пристрасті на борцівських килимах. Під час престижного міжнародного рейтингового турніру «Zagreb Open» прихильники греко-римської, вільної і жіночої боротьби мали нагоду спостерігати за напруженою та азартною суперечкою відомих спортсменів, чимало з яких уже встигли домогтися вагомих успіхів на міжнародній арені.

Скажімо таких, як срібний призер останньої Олімпіади Парвіз Насібов. Його перемога у турнірі з греко-римської боротьби серед атлетів, чия вага не перевищує 67 кілограмів, звісно ж, не стала несподіванкою. Як, зрештою, і трьох інших наших співвітчизників, яким завдяки своїй майстерності виявилося до снаги піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

Серед них і студентка соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету Аліна Філіпович. Нашій землячці не було рівних у ваговій категорії до 59 кілограмів. У своїх вагових категоріях «золота» удостоїлися також Алла Белінська та Ірина Заблоцька.

На другу ж сходинку п’єдесталу пошани у турнірі з вільної боротьби піднявся Андрій Джелеп, на третю — Тетяна Сова-Ріжко і Марія Винник. Такі здобутки дозволили збірній України посісти друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Ірану. Натомість за підсумками турніру в жіночій боротьбі наші співвітчизниці, завоювавши п’ять медалей, стали найкращими.

На фото: переможниця турніру, студентка Західноукраїнського національного університету Аліна ФІЛІПОВИЧ.

Фото із соціальних мереж