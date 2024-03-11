Мріють про спортивні вершини

На початку березня в Ужгороді визначилися лауреати чемпіонату України з боротьби греко-римської, вільної та жіночої серед атлетів віком до п’ятнадцяти років. Ті, хто лишень мріє досягнути вагомих спортивних вершин, без сумніву, намагалися не засмутити своїх наставників.

Серед них і підопічна Олега Борисевича Мартіна Модна з Вишнівця. Вихованці Збаразької ДЮСШ не було рівних у суперечці дівчат, чия вага не перевищує 39 кілограмів.

У турнірі ж із вільної боротьби серед юнаків до 85 кілограмів друге місце завоював вихованець Підволочиської ДЮСШ Назар Логойда, який тренується під керівництвом батька Василя Логойди. А відзнак за третє місце у ваговій категорії до 75 кілограмів удостоївся Валентин Баран із Теребовлі, який є вихованцем Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Юнаком опікується Володимир Перхалюк.

Також не можна не згадати і про те, що Назар Логойда і Валентин Баран завдяки своєму успіху стали кандидатами у майстри спорту. Натомість Мартіна Модна аналогічне звання отримала раніше.

Непогано виступили і троє інших атлетів з Тернопільщини, які у підсумкових протоколах опинилися на п’ятих позиціях. Серед дівчат це Ангеліна Федюк із Вишнівця та Анастасія Перхалюк із Теребовлі. Натомість серед юнаків — вимушений переселенець із Сумщини Микита Кіптенко, який нині у Збаразькій ДЮСШ тренується під керівництвом свого першого наставника, заслуженого тренера України Юрія Голуба і нашого земляка Петра Короля, та Євген Хом’як із Вишнівця.

Залишається хіба додати, що переможці і призери включені до розширеного списку кандидатів до збірної України, яка готуватиметься до цьогорічного чемпіонату Європи своєї вікової групи у Греції.

На фото: срібний призер юнацької першості України з вільної боротьби Назар ЛОГОЙДА разом зі своїм батьком і наставником Василем ЛОГОЙДОЮ після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж