Тернопільська студентка — чемпіонка Європи!

В іспанському місті Сантьяго-де-Компостела завершився чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до двадцяти років. Найкраще серед наших співвітчизників виступили жінки, завоювавши перше місце в командному заліку.

Після завершення сутичок шестеро з них піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Серед них — і студентка Західноукраїнського національного університету Аліна Філіпович, якій не було рівних у ваговій категорії до 57 кілограмів. А ще двоє стали бронзовими призерками першості.

Загалом же українці завоювали на першості Старого континенту сімнадцять медалей. Керівництво збірної України висловило щиру вдячність уряду Іспанії та федерації спортивної боротьби цієї країни, які підтримали рішення не допустити до змагань російських і білоруських спортсменів.

На фото: чемпіонка Європи з боротьби Аліна ФІЛІПОВИЧ.

Фото із соціальних мереж