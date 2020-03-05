Далеко ще гидкому каченяті до лебедя

Посеред цього тижня і наприкінці нього — два завершальні тури першого етапу чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги. Неминучий згідно з регламентом розподіл учасників на дві шістки дався взнаки ще й під час зіграних наприкінці минулого тижня матчів двадцятого туру.

Як розпочався він ще в п’ятницю сенсаційним результатом, так сенсаційно в неділю і завершився. Зрештою, про все за порядком. Навіть проведений під керівництвом тренерського штабу Олексія Михайличенка повноцінний навчально-тренувальний збір не допоміг гравцям київського «Динамо» перетворитися з «гидких каченят» на «чарівних лебедів». Після не надто переконливої домашньої звитяги над полтавською «Ворсклою» не забарилося і виїзне фіаско в двобої з «Дніпром-1».

Поки що чинні віцечемпіони, звісно, можуть нарікати на те, що суддя Катерина Монзуль у спірних ситуаціях приймала рішення, так би мовити, без душі, повністю довірившись безпристрасному VAR. І вже на шостій хвилині вилучила Віталія Буяльського, коли той хоч і без умислу, але зіграв грубо. Однак саме з допомогою відеоасистента під завісу першого тайму вони рахунок відкрили, коли ще один перегляд суперечливого епізоду змусив рефері відмінити жовту картку Назарієві Русину і призначити одинадцятиметровий у ворота господарів, який реалізував Беньямін Вербич.

Та і два вирішальні в зустрічі голи біло-сині пропустили вже тоді, коли команди були в рівних складах. То, може, не на суддів нарікати, а на селекційну політику клубу? Придбати талановитого чемпіона світу серед двадцятилітніх Владислава Супрягу, аби не дати тому шансу відзначитися і відразу повернути в оренду колишньому клубу?! Отой нападник, мабуть, і вирішив довести своїм нинішнім господарям, що ті помилилися. Вийшовши на заміну на 63-й хвилині, вже через вісім обертів секундної стрілки відновив рівновагу. А в ендшпілі поєдинку (всього за дев’ятнадцять хвилин) записав до свого активу перший в елітному дивізіоні хет-трик.

І мала динамівцям утіха від того, що нападник не святкував голи у ворота команди, в якій перебуває на контракті — 3:1 на користь «Дніпра-1».

Загалом аналогічна, але все ж дещо інша ситуація з донецьким «Шахтарем». Утомлені, без сумніву, від загального успіху в 1/16 фіналу Ліги Європи (за два дні до недільної виїзної гри з полтавською «Ворсклою» в гостях відстояли домашню перемогу над «Бенфікою», зігравши внічию 3:3) гірники цілком слушно вдалися до ротації складу. І чи не тут же з’ясувалося: без Тайсона, який не має бажання продовжувати угоду з клубом, і ще кількох основних виконавців (передусім Тараса Степаненка) наш нинішній вітчизняний «король» загалом то голий. Адже ніхто практично не поставив під сумнів закономірність першої в чемпіонаті поразки «Шахтаря» — 1:0 на користь «Ворскли». За винятком хіба наставника гостей Луїша Каштру, який, утім, хіба зауважив, що господарі були сильнішими як за його команду, так і за команду суддів.

Інші результати двадцятого туру: «Львів» — «Олександрія» — 1:1, «Десна» — «Маріуполь» — 4:0, «Колос» — «Карпати» — 2:1, «Зоря» — «Олімпік» — 1:0.

Якщо поразка «Шахтаря» аж ніяк не вплинула на його турнірне становище, то динамівці поступилися другим місцем «Зорі». Отож і довелося вже минулого вівторка докладати чи не максимум зусиль, аби в домашньому матчі 21-го туру з «Колосом» принаймні ще більше не відстати від головного конкурента. Перемога з рахунком 2:0, здобута завдяки влучним ударам Франа Соля (41-ша хв.) і Віктора Циганкова (54-та) мала ніби засвідчити, що хлопці взялися, так би мовити, за розум.

Однак не все так просто. Вже після тридцяти хвилин Олексієві Михайличенку довелося замінити Миколу Шапаренка на Володимира Шепелєва. Не влаштовували, очевидно, наставника дії підопічних під час організації атак. Про що після гри засвідчив і незабивний іспанець (перший гол у цьому році), сказавши, що партнери не забезпечували його необхідною кількістю передач. Та ще й у компенсований уже до першого тайму час арбітр залишив суперників у меншості, вилучивши за грубу гру проти згаданого вже Циганкова Євгена Задою.

Якби там не було, але після відпочинку дебютанти елітного дивізіону, які зберігають непогані шанси потрапити до чільної шістки, створили і реалізували хіба єдиний шанс біля воріт Дениса Бойка. Однак взяття воріт не було зараховане через мікроскопічний офсайд.

Тим часом учора, коли були зіграні інші зустрічі 21-го туру, «Зоря» свою позицію захистила. Хоч і нелегко довелося підопічним Віктора Скрипника в домашньому протистоянні зі «Львовом» — 2:0. Героєм зустрічі, до речі, став не хтось із луганців, а голкіпер гостей Богдан Сарнавський, який намертво взяв два одинадцятиметрові.

Натомість розлючений «Шахтар» за 23 хвилини першого тайму позбавив «Дніпро-1» навіть теоретичних шансів залишитися в когорті тих, хто продовжить боротьбу за нагороди — 4:1. Окрім авторів голів у складі господарів Сергій Кривцова, Жуніора Мораеса, Тайсона та Євгена Коноплянки, варто знову згадати і Владислава Супрягу. Саме він «розмочив» рахунок, реалізувавши під завісу зустрічі одинадцятиметровий. Чотири влучні удари за два поєдинки. Хтось із форвардів «Динамо» може подібним похвалитися?

Інші результати 21-го туру: «Маріуполь» — «Ворскла» — 3:0, «Олімпік» — «Десна» — 1:2, «Карпати» — «Олександрія» — 0:4.

Зустрічі завершального на першому етапі 22-го туру відбудуться в суботу-неділю, 7—8 березня. Хто все таки проб’ється до чільної шістки, з’ясується під час недільних матчів «Колоса» із «Шахтарем» і «Дніпра-1» із «Маріуполем». Нелегко буде і гравцям «Зорі» та «Динамо», які за день перед тим проведуть виїзні поєдинки відповідно з «Десною» і «Олександрією».

Натомість в 1/8 фіналу Ліги Європи донецький «Шахтар» поміряється силами з німецьким «Вольфсбургом». Перша гра на полі суперника відбудеться в четвер, 12 березня, повторна в Харкові — за тиждень, 19 березня.

Фото з вільних джерел