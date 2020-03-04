Естафетний дубль співвітчизниць

«ВЖ плюс» уже встигло повідомити, що наприкінці лютого в польському Торуні відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів із порушенням розумового і фізичного розвитку. За браком часу не встигли лишень проінформувати, чи вдалося вихованці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», майстрові спорту міжнародного класу Ользі Зазуляк до вже завойованих «срібла» в потрійному стрибку і «золота» в естафеті 4 по 200 метрів додати хоча би ще одну нагороду.

Утім уже десь за годину після підписання до друку попереднього номера газети за п’ятницю не забарилася ще одна приємна звістка. Разом із подругами по параолімпійській збірній України Людмилою Даниліною і Наталією Єзловецькою з Київської та Юлією Шуляр з Івано-Франківської областей підопічна заслуженого тренера України Івана Салука стала дворазовою чемпіонкою світу, впевнено перемігши і в естафеті 4 по 400 метрів. Знову, до речі, саме нашій землячці наставники довірили відповідальний стартовий відрізок.

І лише після завершення стрибків у довжину Ользі не вдалося потрапити до числа лауреатів — шосте місце. Далася, очевидно, взнаки отримана раніше травма, яка не дозволила виступити з максимальною самовіддачею саме в цій дисципліні та обмежитися лише трьома спробами.

Командні підсумки планетарної першості теж не могли не порадувати вітчизняних прихильників «королеви спорту». Збірна України посіла перше місце, завоювавши десять золотих медалей, п’ять срібних та одну бронзову. До того ж усі десять співвітчизників повернулися додому з нагородами, сім з яких удостоїлися «золота», а п’ять, серед яких й Ольга Зазуляк, стали мультимедалістами, піднявшись на п’єдестал пошани два чи більше разів.

На фото: Ольга ЗАЗУЛЯК (третя зліва в нижньому ряду) разом із подругами по естафетній команді на верхній сходинці п’єдесталу пошани.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»