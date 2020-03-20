…І не забудьте нарахувати собі штраф

Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за номером 159/28289, розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, в тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники ПДВ, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 Податкового кодексу України (ПКУ) є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, в тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 3 згаданого розділу VII порядку, при уточненні податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (якщо в майбутніх періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться в раніше поданому нею розрахунку (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), розрахунок з позначкою «Уточнюючий» може бути поданий у спосіб, визначений четвертим абзацом пункту 50.1 статті 50 ПКУ.

Пунктом же 4 розділу VII порядку передбачено, що в розділі II «Розрахунок уточнення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення за звітний (податковий) період, що уточнюється:

1) у графах 2—7, 10 відображаються відповідні показники звітного періоду, що уточнюється. У разі якщо до розрахунку за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графах 7, 10 відображаються відповідні показники граф 8, 11 останнього уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами, який подавався до розрахунку звітного (податкового)періоду, що уточнюється;

2) у графах 8, 11 відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення;

3) у графах 9, 12 відображається сума помилки (абсолютне значення).

Значення графи 12 рядка «Усього до нарахування/зменшення» уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображається в обліку з ПДВ контрольним органом.

Особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, яка самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих періодів, зобов’язана сплатити штраф, нарахований відповідно до четвертого абзацу пункту 50.1 статті 50 ПКУ.

У графі 12 рядка «Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки (при позитивному значенні графи 12)» відображається сума нарахованого штрафу. Значення графи 12 відображається в обліку з ПДВ контрольним органом.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області