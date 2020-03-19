Розмістити інформацію в електронних ЗМІ, без сумніву, нині можна набагато оперативніше, ніж на сторінках газет. Тому, коли вчорашній номер «Вільного життя плюс» за 18 березня, уже був готовий до друку, тернопільські прихильники гри мільйонів так і не дочекалися від нас оприлюднення офіційної інформації про долю нинішнього чемпіонату України з футболу в газеті, хоча на офіційному сайті, звісно, про це негайно повідомили.

І все ж за кілька хвилин до шостої вечора минулого вівторка президент Української асоціації футболу Андрій Павелко таки озвучив ухвалене очолюваною ним громадською спортивною організацією рішення зупинити всі змагання на «районному, обласному і національному рівнях» до часу, коли Міністерство охорони здоров’я та Кабінет міністрів України дадуть дозвіл на проведення масових, у тому числі і спортивних, заходів.

Усе би нічого, але не може не дивувати позиція нинішніх вітчизняних футбольних функціонерів, які, коли хтось уже не пам’ятає, свого часу не надто законно продовжили власні повноваження, позбувшись перед тим неугодних опонентів. У той час, коли практично у всіх країнах Старого світу футбол «відправили» на карантин, Україна залишалася в не надто почесній компанії Білорусі, Сербії, Туреччини і Росії. Вельми промовистий, так би мовити, факт. Навіть попри те, що до того часу вже було відомо про перенесення на рік фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року, ковалівський «Колос», львівські «Карпати» і полтавська «Ворскла» першими встигли оголосити про карантин у своїх клубах, а Кабмін іще набагато раніше виніс рішення про те, що «більше десятьох не збиратися».

Одне слово, диво та й годі. Не що інше, як позиція страуса, який заховав голову в пісок і переконаний, що його ніхто не знайде. Зрештою, краще пізно, ніж ніколи. Керівник УАФ запевнив, що останньою датою відновлення чемпіонатів України в першій, другій та аматорських лігах може стати 15 травня.

Натомість поєдинки елітного дивізіону вітчизняного футболу, як і матчі національних збірних, а також баталії європейських кубкових турнірів можуть бути відновлені тільки після спеціального дозволу УЄФА. А якщо вітчизняний чемпіонат не вдасться відновити, рішення про визначення переможців і призерів неодмінно ухвалюватимуть тільки після консультацій з УЄФА.

P.S. Сьогодні також стало відомо, що Сербія, Росія і Туреччина також призупинили свої національні чемпіонати. Лишень у Білорусі вважають, що коронавірус їм не загрожує, і завтра розпочнеться ювілейний, тридцятий чемпіонат цієї країни, який проводять за системою «весна — осінь».

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