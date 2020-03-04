Повірили в себе і перемогли

У басейні Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського визначилися лауреати обласного етапу всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю з плавання. За нагороди традиційних стартів змагалися юні спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням слуху і вадами розумового та фізичного розвитку віком до п’ятнадцяти і тринадцяти років, які займаються в Тернопільській ДЮСШ «Інваспорт» і КДЮСШ №2.

Дворазовими переможцями в різних дисциплінах у своїх вікових групах і нозологіях пощастило стати відразу п’ятнадцяти з них — Соломії Кушнірук, Олександрі Баган, Анні Дубчак, Анастасії Клак, Аліні Михайловій, Віталії Мороз, Андрієві Ясінському, Дмитрові Личковському, Іванові Костіну, Іллі Василюку, Владиславові Лацю, Максимові Ціхевичу, Артемові Шуфляку, Вікторові Плекану і Данилові Худому. На верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися також Денис Дем’янов і Максим Бай.

А ще троє плавців, яким не було рівних у своїх дисциплінах, змагалися поза конкурсом. Двічі дістався до фінішу першим Дмитро Щербак, по разу — Олександр Гайдаш та Андрій Древа.

Юні тернопільські плавці з інвалідністю тренуються під керівництвом Ольги Федчишин і Юлії Погурської. Переможців і призерів обласного етапу всеукраїнської спартакіади нагородили грамотами і медалями.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»