Восени — дебют в елітному дивізіоні Ліги націй

Учора в столиці Нідерландів Амстердамі відбулося жеребкування другої в історії Ліги націй. Збірна України, яка в дебютному турнірі стала одним із переможців дивізіону В, восени цього року спробує свої сили в елітному дивізіоні А.

Груповий етап Ліги націй відбудеться з 3 вересня по 17 листопада 2020 року. Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи А-4 разом із збірними Німеччини, Іспанії і Швейцарії.

Склад інших груп Ліги А:

група А-1 — Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди;

група А-2 — Ісландія, Данія, Бельгія, Англія;

група А-3 — Хорватія, Швеція, Франція, Португалія.

Відомий уже і розклад ігор збірної України:

3 вересня, четвер

Україна — Швейцарія

6 вересня, неділя

Іспанія — Україна

10 жовтня, субота

Україна — Німеччина

13 жовтня, вівторок

Україна — Іспанія

13 листопада, п’ятниця

Німеччина — Україна

16 листопада, понеділок

Швейцарія — Україна

Фінальна стадія турніру відбудеться 2, 3 і 6 червня 2021 року. А стикові матчі — 24—25, 28—29 березня 2022 року.

Фото з вільних джерел