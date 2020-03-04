Восени — дебют в елітному дивізіоні Ліги націй

Учора в столиці Нідерландів Амстердамі відбулося жеребкування другої в історії Ліги націй. Збірна України, яка в дебютному турнірі стала одним із переможців дивізіону В, восени цього року спробує свої сили в елітному дивізіоні А.
Груповий етап Ліги націй відбудеться з 3 вересня по 17 листопада 2020 року. Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи А-4 разом із збірними Німеччини, Іспанії і Швейцарії.
Склад інших груп Ліги А:
група А-1 — Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди;
група А-2 — Ісландія, Данія, Бельгія, Англія;
група А-3 — Хорватія, Швеція, Франція, Португалія.
Відомий уже і розклад ігор збірної України:
3 вересня, четвер
Україна — Швейцарія
6 вересня, неділя
Іспанія — Україна
10 жовтня, субота
Україна — Німеччина
13 жовтня, вівторок
Україна — Іспанія
13 листопада, п’ятниця
Німеччина — Україна
16 листопада, понеділок
Швейцарія — Україна
Фінальна стадія турніру відбудеться 2, 3 і 6 червня 2021 року. А стикові матчі — 24—25, 28—29 березня 2022 року.
Фото з вільних джерел