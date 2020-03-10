Яку суму зарплати зазначати в додатку до декларації?

Наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177) затверджені форма податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктами 1—2 розділу І згаданої інструкції декларація складається з восьми розділів і трьох додатків до неї, які є її складовою частиною і без декларації не є дійсними. Зокрема, додатка Ф3 «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку».

Відповідно до пункту 4 розділу IV у рядку 4 розділу ІІ «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, у зв’язку з використанням права на податкову знижку» додатка Ф3 до декларації зазначається сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності відповідно до пункту 164.6 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ).

При цьому сума нарахованої заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до умов трудового договору (контракту), що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 ПКУ, вказується у графі 3 рядка 10.1 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області