Бізнесменам відшкодовують ПДВ

У першому кварталі 2020 року відшкодувати податок на додану вартість забажали 94 суб’єкти господарювання Тернопільської області. Вони заявили до повернення на розрахунковий рахунок 117 мільйонів гривень.

До речі, станом на початок квітня платникам податків краю повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 149 мільйонів гривень податку на додану вартість. Із початку ж цього року після проведених перевірок податківці упередили 10 тисяч гривень неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ.

На початок квітня загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 58 мільйонів гривень. Зокрема, 42 мільйони перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування, 16 мільйонів — на стадії судового та адміністративного розгляду.

Станом на перше квітня кількість зареєстрованих платників податку на додану вартість — юридичних осіб становить по області 2694 платники. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла на 96 осіб або на 3,7 відсотка.

Податківці звертають увагу на те, що порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 року за номером 1245/34216.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області