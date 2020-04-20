Нараховане з 17 березня ПДВ на лікарські засоби необхідно відкоригувати

Відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом міністрів України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Норми згаданого пункту 71 застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 17 березня 2020 року.

Платник податку, який після 17 березня нарахував ПДВ на операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, які відповідно до пункту 71 звільнені від оподаткування ПДВ, зобов’язаний відкоригувати суми ПДВ шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної, з одночасним поверненням покупцям сплаченого ними податку під час придбання таких товарів та складанням нової податкової накладної на звільнену від оподаткування операцію відповідно до статті 192 ПКУ.

При цьому платником податку мають бути проведені перерахунки, згідно з якими сума ПДВ, що була сплачена (нарахована) у складі вартості придбаних товарів та відображена в податкових накладних, складених в період з 17 березня по 2 квітня 2020 року, має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок оплати вартості наступних поставок.

При проведенні такого коригування платник податку — постачальник повинен:

– скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної з податком на додану вартість, в якому вказати зі знаком мінус показники щодо товарів, включених до Переліку, визначеного постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2020 року за номером 224 «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Такий рахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів;

— скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на операцію з постачання товарів, що включені до згаданого переліку, без нарахування ПДВ, на операцію, що звільняється від оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області