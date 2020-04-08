Шила в мішку не сховаєш

Хоча гра мільйонів нині на паузі практично в усьому світі, це аж ніяк не означає, що відсутні новини, здатні зацікавити прихильників футболу. Цей тиждень, скажімо, розпочався з того, що Американська федеральна прокуратура вперше звинуватила колишніх футбольних функціонерів із декількох країн в отриманні хабарів від Росії і Катару.

Саме ці країни, нагадаю, домагалися й отримали право на проведення чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років. Згідно з обвинувальним висновком колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Уорнер отримав від Росії п’ять мільйонів доларів через мережу підставних компаній. Причому частину цих коштів виплатили американські фірми, які представляли інтереси Росії при підготовці до чемпіонату світу. Колишнього ж члена виконавчого комітету ФІФА Рафаеля Сальгеро з Гватемали звинувачують в отриманні мільйона доларів за позитивне голосування стосовно надання Росії права на проведення світового форуму.

Натомість аргентинцеві Хуліо Грондоні, парагвайцеві Ніколасу Леосу і бразильцеві Рікардо Тейшейрі висунуті звинувачення в отриманні хабарів від Катару.

Процес голосування в 2010 році, до речі, супроводжувався серією скандалів і розслідувань. Росія взяла гору в боротьбі з Англією і спільними заявками Нідерландів і Бельгії, Іспанії та Португалії. Катар же в боротьбі за право приймати світову першість випередив Сполучені Штати Америки. Ці результати відразу викликали підозри. Більше половини учасників голосування, серед яких і тодішній президент ФІФА Зепп Блаттер, стали об’єктами звинувачень. Згодом Блаттера усунули з посади після розслідування, проведеного комітетом ФІФА з етичних питань. Інших фігурантів звинуватили в справах про продаж прав на трансляцію ігор чемпіонату. Вони теж були змушені піти у відставку.

Нинішні ж офіційні звинувачення стали першими, в яких стверджується, що Росія і Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу з футболу, підкупивши чиновників ФІФА.

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