Турнір пам’яті Валерія Лобановського перенесли на рік

Про причини, звісно, здогадатися неважко — пандемія коронавірусу і продовження карантину в Україні до 12 травня. Офіційну заяву про це зробила Українська асоціація футболу.

Меморіал Лобановського мав відбутися з 29 по 31 травня 2020 року. Однак змагання перенесли на весну 2021-го. Участь у ньому мали взяти молодіжні збірні України, Португалії, Словенії і Болгарії.

Команда Руслана Ротаня тепер планує зібратися на навчально-тренувальні збори 31 серпня 2020 року. Аби підготуватися до виїзних відбіркових поєдинків молодіжного чемпіонату Європи з футболу з Данією і Фінляндією.

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