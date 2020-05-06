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Фотоконкурс для прихильників здорового способу життя

06.05.202006.05.2020Автор Богдан Дікальчук
Фотоконкурс для прихильників здорового способу життя

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» оголосив відкритий обласний фотоконкурс «Ранкова зарядка під час карантину вдома». Розпочався він учора, 5 травня, і завершиться в понеділок, 1 червня.

На творчі змагання організатори пропонують представляти світлини, на яких зображена ранкова зарядка дітей і дорослих під час карантину — одна, дві особи й навіть ціла сім’я. Головною метою конкурсу є презентація ранкової зарядки як основного чинника формування сталої звички ведення здорового способу життя, залишаючись під час карантину вдома. А також стимулювання до занять ранковою зарядкою задля фізичного розвитку і зміцнення здоров’я людини, виховання стійкого інтересу та звички до систематичних занять фізичною культурою.

Авторські світлини необхідно надсилати в електронному вигляді у форматі JPEG на адресу: tr_sport@ukr.net. Назва робіт повинна мати такий вигляд: ім’я, прізвище, вулиця, населений пункт, район автора, номер фотографії (наприклад: Іван Бойко, вул. Подільська, с. П’ятихатки, Бережанський район, 01. Jpg)

Фотографії учасників будуть викладені на сторінці обласного центру у фейсбуці за адресою: https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/ і на сайті управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Дати свою оцінку роботам, поставивши лайк під фото, яке сподобалося, зможуть усі охочі. Також ще одну трійку призерів визначить журі.

Ознайомитися з положенням про проведення конкурсу можна на сайті управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/ у розділі «Положення».

Результати фотоконкурсу будуть оприлюднені 15 червня 2020 року на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у фейсбуці. Учасники і переможці будуть відзначені призами та сувенірами.

Організаторами відкритого обласного фотоконкурсу «Ранкова зарядка під час карантину вдома» виступили управління фізичної культури та спорту, управління освіти і науки обласної держадміністрації та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з вільних джерел