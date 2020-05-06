Фотоконкурс для прихильників здорового способу життя

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» оголосив відкритий обласний фотоконкурс «Ранкова зарядка під час карантину вдома». Розпочався він учора, 5 травня, і завершиться в понеділок, 1 червня.

На творчі змагання організатори пропонують представляти світлини, на яких зображена ранкова зарядка дітей і дорослих під час карантину — одна, дві особи й навіть ціла сім’я. Головною метою конкурсу є презентація ранкової зарядки як основного чинника формування сталої звички ведення здорового способу життя, залишаючись під час карантину вдома. А також стимулювання до занять ранковою зарядкою задля фізичного розвитку і зміцнення здоров’я людини, виховання стійкого інтересу та звички до систематичних занять фізичною культурою.

Авторські світлини необхідно надсилати в електронному вигляді у форматі JPEG на адресу: tr_sport@ukr.net. Назва робіт повинна мати такий вигляд: ім’я, прізвище, вулиця, населений пункт, район автора, номер фотографії (наприклад: Іван Бойко, вул. Подільська, с. П’ятихатки, Бережанський район, 01. Jpg)

Фотографії учасників будуть викладені на сторінці обласного центру у фейсбуці за адресою: https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/ і на сайті управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Дати свою оцінку роботам, поставивши лайк під фото, яке сподобалося, зможуть усі охочі. Також ще одну трійку призерів визначить журі.

Ознайомитися з положенням про проведення конкурсу можна на сайті управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/ у розділі «Положення».

Результати фотоконкурсу будуть оприлюднені 15 червня 2020 року на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у фейсбуці. Учасники і переможці будуть відзначені призами та сувенірами.

Організаторами відкритого обласного фотоконкурсу «Ранкова зарядка під час карантину вдома» виступили управління фізичної культури та спорту, управління освіти і науки обласної держадміністрації та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з вільних джерел