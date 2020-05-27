Футбол на карантині … але тільки до суботи

Учора Міністерство охорони здоров’я України підтвердило можливість відновити чемпіонат України з футболу серед команд прем’єр-ліги із суботи, 30 травня. Тож найближчих вихідних прихильники гри мільйонів матимуть можливість спостерігати не лише за матчами Німецької бундесліги, а й за поєдинками своїх вітчизняних кумирів.

Тоді ж дирекція УПЛ затвердила дати і час проведення зустрічей 24-го туру. В суботу силами поміряються «Колос» із «Десною», «Олександрія» із «Зорею», «Дніпро-1» з «Олімпіком». У неділю ж, 31 травня, так би мовити, для розігріву зіграють «Ворскла» зі «Львовом» і «Карпати» з «Маріполем». А справжньою вишенькою на торті, без сумніву, стане зустріч «Шахтаря» з «Динамо», яку два гранди вітчизняного футболу проведуть на тимчасовій, до завершення чемпіонату, домашній арені гірників — столичному НСК «Олімпійський».

Перед рестартом чемпіонату було би несправедливо не нагадати вболівальникам турнірне становище команд.

Цікава деталь. Під час поєдинків до двохсот осіб, яким разом із гравцями дозволено бути присутніми на стадіоні, не зможуть приєднатися президент ФК «Динамо» Ігор Суркіс і його старший брат, колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Адже на матчі, згідно з розпорядженням МОЗ, пропускатимуть лише осіб віком від вісімнадцяти до шістдесяти років.

Натомість ситуація з командами нижчих дивізіонів зовсім інша. Під час проведеної тиждень тому на столичному стадіоні «Оболонь-арена» ради ліг ПФЛ України більшість клубів першої і другої ліг висловилася за дострокове припинення чемпіонатів. Якщо молодші за рангом таке рішення вважають доречним й об’єктивним (де, скажімо, взяти кошти на недешеві ПРЛ-тести, як гарантувати безпеку гравців і тренерів тощо), то в першій лізі назріває гучний скандал. Надто вже багато претендентів на три путівки до прем’єр-ліги. В чому тільки опоненти один одного не звинувачують!

Зрештою, всі крапки над «і» невдовзі має розставити виконком Української асоціації футболу. Членів останнього теж, до речі, не забувають нищівно критикувати. Мовляв, грають під дудку трьох нинішніх лідерів, сподіваючись, що ті вже підготували «мішки», аби занести їх до Будинку футболу.

Фото з вільних джерел