Інформацію маєте право уточнити

Відповідно до пункту 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість за встановленою формою (додаток 5). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У таблиці зазначаються:

— види економічної діяльності відповідно до КВЕД;

— коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;

— коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України (пункт 13 згаданого порядку).

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (пункт 14 порядку).

Тобто платник ПДВ може надати інформацію щодо видів діяльності, які не зазначені в попередньо поданій до контрольного органу таблиці, шляхом подання нової, в якій зазначає такі види діяльності та відповідно коди товарів згідно УКТЗЕД та коди послуг згідно ДКПП.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області