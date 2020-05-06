Із поглядом на перспективу

Після офіційної інформації про призначення головним тренером збірної України з біатлону словацького спеціаліста Юрая Санітри з’явилися і поіменні списки тих, хто увійшов до складу команд, які невдовзі розпочнуть підготовку до нового сезону. За повідомленням Федерації біатлону України, до основної збірної увійшли дванадцять спортсменів: семеро чоловіків і п’ять жінок.

Помічниками Санітри в чоловічій команді стали Олексій Кравченко і Роман Прима. А із жіночою працюватимуть Ігор Ященко і Олександр Біланенко.

До головної чоловічої збірної увійшли наш земляк Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк. А в жіночій під керівництвом Юрая Санітри працюватимуть Валентина і Вікторія Семеренко, Дарія Блашко, Юлія Журавок та Катерина Бех.

Аналогічна кількість атлетів і в команді «Б». Щоправда, до неї увійшли п’ятеро чоловіків і сім дівчат. Мова про Андрія Доценка, Артема Тищенка, Віталія Труша, Руслана Бригадира, Романа Боровика, Надію Бєлкіну, Ольгу Абрамову, Анну Кривонос, Яну Бондар, Анастасію Рассказову, Оксану Москаленко й Ірину Петренко (у дівоцтві Варвинець), яка відновила тренування після народження дитини. Очолили команди відповідно Микола Зоц з Ігорем Якименком та Ілля Лопухов із Валерієм Лєсниковим.

Що ж стосується олімпійських чемпіонок Юлії Джими та Олени Підгрушної, то наша землячка за прикладом своєї молодшої подруги вирішила тренуватися окремо під керівництвом колишнього наставника жіночої збірної України, словенця Уроша Велепеця. Хоча остаточне рішення ще не прийняте, оскільки ведуться перемовини. Натомість ще одна тернопілька Анастасія Меркушина разом із молодшою сестрою Олександрою і далі працюватимуть під керівництвом батька Олега Меркушина разом із другою чоловічою командою. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак пояснив таке рішення тим, що в Меркушина-старшого є хороше порозуміння з наставником резервної збірної Миколою Зоцем.

Стосовно ж згаданого початкового етапу підготовки, то для головної команди стартовий навчально-тренувальний збір має розпочатися першого літнього дня в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України в Сянках. Резервісти ж планують зібратися в Чернігові ще раніше — з 15 травня. А пізніше приєднаються для спільного збору з головною командою.

Натомість збори за кордоном, за словами Володимира Бринзака, поки планувати неможливо. Хоча би тому, що невідомо коли і в яких країнах відкриють кордони. І взагалі, ситуація з пандемією внесла радикальні зміни до процесу підготовки команди. Після внесення змін до державного бюджету, скажімо, із запланованих на цей рік п’ятдесяти мільйонів гривень стріляючим лижникам залишили тільки чотири з половиною. Та ще в зв’язку з економічними труднощами, викликаними пандемією, компанія РЕАК уже попередила про призупинення на рік своїх спонсорських зобов’язань. Вести за таких умов мову про повноцінну підготовку не доводиться.

Одне слово, майбутній сезон буде складним, працювати найсильнішим вітчизняним біатлоністам доведеться в жорстких умовах.

Фото із сайту Федерації біатлону України