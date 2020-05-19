Обсяги безоплатної передачі враховуються при розрахунку загальної суми

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України (ПКУ) якщо загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в контрольному органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) із дотриманням вимог, передбачених статтею 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої-третьої груп. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для реєстрації платником ПДВ до оподатковуваних операцій із постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

При розрахунку загальної суми від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з ПКУ, для визначення необхідності обов’язкової реєстрації та можливості добровільної реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати визначення терміну «постачання товарів/послуг» (підпункти 14.1.185 та 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ) та взяти до уваги обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців, а саме:

— постачання послуг — це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності;

— постачання товарів — це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

При цьому, згідно з підпунктом 14.1.191 постачання товарів — це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Отже, обсяги операцій із безоплатної передачі/надання товарів/послуг враховуються при розрахунку загальної суми від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, для визначення необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області