За брухт і відходи дорогоцінних металів нараховується ПДВ

Пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

При цьому, тимчасово, до першого січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, в тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом міністрів України (пункт 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до першого січня 2022 року, звільняються від обкладення ПДВ затверджені постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2011 року за номером 15 зі змінами і доповненнями.

Перелік металів, які відносяться до поняття «дорогоцінні метали» визначено пунктом 1 статті 1 Закону України від 18 листопада 1997 року за номером 637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» із змінами та доповненнями, а саме: золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо).

Оскільки згаданою постановою уряду визначено переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, до яких не належить брухт та відходи дорогоцінних металів, то при здійсненні операцій із постачання брухту і відходів дорогоцінних металів, у тому числі, утворених при розбиранні та списанні основних фондів, платник повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до статті 188 ПКУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області