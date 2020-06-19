Літній чемпіонат світу з біатлону скасували

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів вирішив відмінити літній чемпіонат світу. Також із середини вересня на 13—15 листопада відкладено проведення конгресу цієї спортивної організації.

Неважко здогадатися, що зміни в літньому календарі продиктовані міркуваннями безпеки, оскільки ні змагання найсильніших стріляючих лижників планети, ні офіційну зустріч представників національних федерацій неможливо було провести з дотриманням необхідних гарантій для здоров’я їх учасників.

Літній чемпіонат світу з біатлону, до речі, цього року мав відбутися 19—23 серпня в Рупольдингу. Однак спочатку уряд Німеччини відмінив усі масові заходи до 31 серпня. А пізніше, із врахуванням динаміки розповсюдження вірусу COVID-19, організаційний комітет турніру вирішив зупинити підготовку до його проведення і повернути права проведення змагань Міжнародному союзу біатлоністів. Пошук же альтернативних арен не увінчався успіхом. І після дводенного засідання виконкому IBU в режимі відеоконференції озвучене рішення вимушені були прийняти.

— На превеликий жаль, довелося відмінити літній чемпіонат світу з біатлону, — констатував президент IBU Олле Далін. — Розуміємо, як розчаровані спортсмени, а також уболівальники, які очікували змагання з нетерпінням. Утім також розуміємо і повністю підтримуємо позицію оргкомітету і Федерації лижного спорту Німеччини. Прагнемо проводити чесні і безпечні змагання. Тому із врахуванням проблем і невизначеності, викликаних COVID-19, і було прийнято рішення про те, що в цьому році провести літній чемпіонат світу неможливо. Сподіваємось на повернення наступного року в чеському Нове Мєсто.

Окрім того, IBU проводить консультації з національними федераціями та оргкомітетами для підготовки до різноманітних сценаріїв розвитку подій у наступному зимовому сезоні, які можуть бути реалізовані залежно від розвитку ситуації із розповсюдженням COVID-19.

Фото з вільних джерел