Повернення платникові ПДВ помилково сплачених коштів

Порядок та умови повернення надміру сплачених до бюджетів грошових зобов’язань визначені статтею 43 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 43.1 статті 43 ПКУ помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання, в тому числі з ПДВ, підлягають поверненню платнику, зокрема, відповідно до статті 43 ПКУ, крім випадків наявності в такого платника податкового боргу.

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання з ПДВ є подання платником податків заяви про повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми відповідно до пункту 43.3 статті 43 ПКУ.

Згідно з пунктом 43.4 статті 43 ПКУ платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені з ПДВ у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, незалежно від виду бюджету; повернення в готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності в платника податків рахунка в банку.

При поверненні надміру сплачених податкових зобов’язань із ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ) у порядку, визначеному пунктом 200 прим.1.5 статті 200 прим.1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ, а при його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань із ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (пункт 43.4 статті 43 ПКУ).

Тобто платник податку має право повернути помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з ПДВ та пеню, за умови відсутності в нього податкового боргу, які були перераховані до бюджету з поточного рахунку платника податку на поточний рахунок платника такого податку.

Якщо помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з ПДВ та пеня були зараховані до бюджету з рахунка платника податку в СЕА ПДВ, вони підлягають поверненню шляхом перерахування виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області