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Повернення платникові ПДВ помилково сплачених коштів

12.06.202012.06.2020Автор Богдан Дікальчук
Повернення платникові ПДВ помилково сплачених коштів

Порядок та умови повернення надміру сплачених до бюджетів грошових зобов’язань визначені статтею 43 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 43.1 статті 43 ПКУ помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання, в тому числі з ПДВ, підлягають поверненню платнику, зокрема, відповідно до статті 43 ПКУ, крім випадків наявності в такого платника податкового боргу.

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання з ПДВ є подання платником податків заяви про повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми відповідно до пункту 43.3 статті 43 ПКУ.

Згідно з пунктом 43.4 статті 43 ПКУ платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені з ПДВ у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, незалежно від виду бюджету; повернення в готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності в платника податків рахунка в банку.

При поверненні надміру сплачених податкових зобов’язань із ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ) у порядку, визначеному пунктом 200 прим.1.5 статті 200 прим.1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ, а при його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань із ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (пункт 43.4 статті 43 ПКУ).

Тобто платник податку має право повернути помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з ПДВ та пеню, за умови відсутності в нього податкового боргу, які були перераховані до бюджету з поточного рахунку платника податку на поточний рахунок платника такого податку.

Якщо помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з ПДВ та пеня були зараховані до бюджету з рахунка платника податку в СЕА ПДВ, вони підлягають поверненню шляхом перерахування виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області