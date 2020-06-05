Відшкодовують податок на додану вартість

Із початку року платникам податків Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 211 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Варто зауважити, що переважну частину заявлених сум ПДВ платники отримують за результатами камеральних перевірок. За рахунок ефективної роботи Електронного реєстру відшкодування ПДВ повернення цього податку відбувається своєчасно. Адже такий сервіс функціонує у відкритому режимі та демонструє громадськості, що процес адміністрування та відшкодування податку на додану вартість є автоматичним, прозорим та виключає будь-які можливості маніпулювання з відшкодуванням платежу. Якщо підприємство не маніпулює з показниками податкової звітності та не застосовує ризикові операції, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів, то отримує бюджетне відшкодування в строки, визначені нормативно-правовими актами.

Загалом у січні-травні цього року про відшкодування податку на додану вартість повідомили 117 суб’єктів господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 214 мільйонів гривень. За цей же час упереджено 800 тисяч гривень неправомірно заявленого до повернення податку.

На початок червня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 92 мільйони гривень, оскільки 76 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розглядах.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області