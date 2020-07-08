Додаткові надходження ПДВ

У першому півріччі цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 647,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Очікувані надходження перевищені на 2,2 відсотка.

Тож державний бюджет додатково отримав 14,2 мільйона гривень цього платежу. Порівняно ж із торішніми січнем-червнем приріст ПДВ склав 87,2 мільйона гривень чи 15,6 відсотка. Щомісяця в середньому платники перераховували до держбюджету 107,9 мільйона гривень, що на 14,5 мільйона більше, ніж торік.

Станом на початок липня цього року в територіальних органах ДПС у Тернопільській області зареєстровано 3175 платників податку на додану вартість. Значна частка суб’єктів господарювання, які є платниками цього платежу, юридичні особи — 2726. Є також 449 фізичних осіб.

Варто зауважити, що порівняно з торішніми січнем-червнем фактична кількість платників податку на додану вартість зросла на 128 осіб: додалося 116 юридичних осіб та 12 підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області