Економіка, Новини, Україна

Після зміни назв вулиці чи міста перереєстрація платника ПДВ уже не потрібна

10.07.202010.07.2020Автор Богдан Дікальчук
Після зміни назв вулиці чи міста перереєстрація платника ПДВ уже не потрібна

Порядок перереєстрації платників ПДВ установлений пунктом 183.15 статті 183 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до нього перереєстрація платника ПДВ проводиться в разі перетворення юридичної особи — платника ПДВ або зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові) платника ПДВ і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника ПДВ, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників ПДВ.

Для перереєстрації платник ПДВ подає відповідно до пункту 183.7 статті 183 ПКУ заяву в електронній формі протягом десяти робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація в зв’язку із зміною найменування, крім перетворення (прізвища, імені та по батькові) платника ПДВ, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, здійснюється контрольним органом без подання заяви на підставі відомостей з цього Єдиного державного реєстру.

Будь-яких інших підстав для проведення перереєстрації платника ПДВ немає.

Норму ПКУ щодо проведення перереєстрації у зв’язку із зміною даних про платника ПДВ, які стосуються місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ, виключено згідно із Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Тобто, якщо відбулося перейменування назв вулиць, міст, селищ, зміна поштових індексів, перереєстрація платника ПДВ не здійснюється та реєстраційна заява за формою №1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» до контрольного органу не подається.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області