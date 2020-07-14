Карантинне «Олімпійське літо» завітало і до Скалата

Цей тиждень на міському стадіоні Скалата розпочався фізкультурно-оздоровчими стартами дітвори «Олімпійське літо». Провели традиційні під час літнього канікулярного періоду змагання обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і місцевий комунальний центр фізичного здоров’я населення з однойменною назвою.

Зайве, без сумніву, вести мову про те, що організатори змагань забули про дотримання правил і рекомендацій проведення масових заходів на період карантину. У суперечці прихильників дворового футболу, скажімо, на майданчику ЮКА силами одночасно мірялися двоє дуетів юних прихильників шкіряного м’яча. А змагання із метання дротиків, як і зазвичай, провели індивідуально.

Місцевим прихильникам здорового способу життя, яким через робочий день не вдалося стати свідками доволі напружених баталій, дізнатися імена переможців, звісно, допоможе «ВЖ плюс». Наше видання ось уже скільки років ефективно співпрацює з обласним «Спортом для всіх».

Турнір прихильників шкіряного м’яча, в якому взяли участь тринадцять дуетів, завершився перемогою колективу під назвою «Веселка». А суперечка 19-ти робін гудів принесла успіх Дмитрові Лукашу.

Гарний настрій, позитивні емоції і призи від спонсорів — видавництва “Школярик” та обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», до речі, отримали всі учасники змагань юних фізкультурників.

Фото з архіву організаторів