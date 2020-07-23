Найсильніших визначили прихильники кия

Сьогодні, 23 липня, в більярдному клубі «Абриколь» відбувся особистий чемпіонат Тернопільської області з більярду серед осіб з інвалідністю. За звання лауреатів сперечалися шістнадцять прихильників кия.

Із вітальними словами до учасників звернулися начальник центру «Інваспорт», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин і керівник відокремленого підрозділу національної Федерації спортивного більярду України в Тернопільській області Андрій Мазепа. Останньому, як і директорові більярдного клубу Андрієві Іващуку організатори з учасниками щиро вдячні за надання спеціалізованого приміщення для проведення традиційних змагань.

Що ж стосується спортивних підсумків, то цього року після, як і завжди напруженої суперечки, чемпіонський титул виборов Валерій Карпенко з Вишнівця. Тільки переможцеві поступився Ростислав Лящук з обласного центру. А відзнак за третє місце удостоївся Володимир Чернищ із Копичинців.

Переможець і призери нагороджені грамотами і медалями.

Фото з архіву організаторів