Віцечемпіон світової командної першості

Учора в болгарському Кранево завершився чемпіонат світу з шашок-64 серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху. За нагороди сперечалися понад шість десятків прихильників інтелектуальної гри із семи країн.

В останній із цих нозологій у турнірі молодих атлетів віком до 23-х років виступив і вихованець тернопільських регіонального центру «Інваспорт» та ДЮСШ «Інваспорт» Назар Хом’як. Хоча підопічному майстра спорту Пантелеймона Яблонського не вдалося потрапити до числа призерів (шосте місце), без нагороди все ж не залишився. Разом із Кариною та Єгором Лобановими став срібним призером командної першості в своїй віковій групі.

Наставник нашого земляка, до речі, теж узяв участь у світовій першості. У турнірі шашкістів із порушеннями зору з класичної гри фінішував дев’ятим.

На фото: срібний призер чемпіонату світу в командній першості серед атлетів віком до 23-х років Назар ХОМ’ЯК.

Фото з архіву центру