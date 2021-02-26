Тріумфальна класика у виконанні Андрія Андріїшина

Учора в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту осіб з інвалідністю завершився Кубок України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху. Заслужений майстер спорту Андрій Андріїшин, який захищав честь тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт», знову виступив блискуче.

У двох із трьох дисциплін нашому уславленому землякові так і не знайшлося рівних. Розпочав підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака з перемоги на улюбленій гонці класичним стилем із роздільним стартом на десять кілометрів. Днем пізніше тріумфально завершив й індивідуальний спринт класичним стилем на 1,2 кілометра.

І лише вчора, після дня відпочинку, йому не пощастило піднятися на п’єдестал пошани після завершення гонки вільним стилем на десять кілометрів із масового старту. Фінішував четвертим відразу за призерами.

Фото із соціальних мереж