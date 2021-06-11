Очевидний прогрес тернопільських плавців

У Кам’янську Дніпропетровської області завершилися фінальні змагання вже 28-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю з плавання. За нагороди сперечалися юні атлети двох вікових груп (2006—2007-го та 2008—2010 років народження) з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху, зору та розумового і фізичного розвитку.

Вихованці тернопільських центру та ДЮСШ «Інваспорт», які в комунальній ДЮСШ №2 обласного центру імені Юрія Горайського тренуються під керівництвом Ольги федчишин та Юлії Погурської, домоглися непоганих результатів.

У першій із згаданих нозологій інвалідності не можна не похвалити за завойоване третє місце в молодшій віковій групі в плаванні на спині на дистанції 100 метрів Максима Ціхевича. Учень ЗОШ №22 також фінішував четвертим на 50-метрівці вільним стилем та з аналогічним досягненням — на 50-метрівці улюбленим стилем. Натомість після завершення баталій юнаків старшої вікової групи тернопільській делегації нічого не залишалося, як привітати із завоюванням двох бронзових медалей учня ЗОШ №17 із поглибленим вивченням іноземних мов Віктора Плекана — фінішував третім у вільному стилі у вирішальних запливах на 50 і 100 метрів. А на 50-метрівці в плаванні на спині завоював десяте місце.

Юні тернопільські плавці з ураженнями опорно-рухового апарати не розчарували своїх наставниць і в інших класах своїх нозологій. Скажімо, в старшій віковій групі учень ЗОШ №10 Ілля Василюк порадував срібною медаллю на 200-метрівці вільним стилем, а на дистанціях 50 і 100 метрів фінішував п’ятим.

Суперечка юних плавців із порушеннями слуху увінчалася завоюванням третього місця на 100-метрвівці на спині учениці ЗОШ №4 Олександри Баган і четвертим і сьомим її місцями на 50-метрівіці кролем та на 50-метрвці на спині.

А під час змагань плавчинь із порушеннями слуху старшої вікової групи не було рівних Соломії Кушнірук. Учениця Тернопільської спеціальної школи обласної ради тріумфувала у вирішальних запливах на 50 і 100 метрів брасом і стала другою на 200 метрів вільним стилем. Натомість її старша подруга по тренуваннях Аліна Михайлова поклала до скарбнички збірної «бронзу» за 50 метрів брасом і «срібло» на 100-метрівці на спині в аналогічній дисципліні.

На завершення ж порадіймо прогресові учня спеціальної школи обласної ради Андрія Древи. Виступаючи поза конкурсом, наш земляк уперше виконав нормативи кандидата в майстри спорту на дистанціях 50 метрів вільним сталим і батерфляєм.

Фото з архіву центру