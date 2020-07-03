Не знехтувати деталями

До уваги фізичних осіб-підприємців, зокрема, податкових агентів із сплати туристичного збору та платників збору за місцем для паркування транспортних засобів. Доречне нагадування для них від головного управління ДПС у Тернопільській області.

Варто звернути увагу на заповнення всіх реквізитів податкової звітності, зокрема, графи «Місця проживання (ночівлі)» додатку до податкової декларації з туристичного збору та відповідно графи «Вид об’єкта оподаткування» додатку до податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, форми яких затверджено наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 року за номером 636 із змінами.

Доречно також зауважити, що подавати декларації та сплачувати місцеві збори необхідно за місцезнаходженням об’єкта оподаткування з метою уникнення наявності одночасного боргу та переплати в інтегрованих картках платників податків за місцем реєстрації та місцем провадження діяльності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області