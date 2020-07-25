Руслан КРИСОВАТИЙ: «Усе, що потрібно знати для роботи з програмними РРО»

Як і зазвичай, під час традиційних гарячих ліній головного управління ДПС у Тернопільській області всі охочі мають можливість отримати відповіді на найбільш актуальні для них запитання. Ось і на останній із них начальник управління податкових сервісів Руслан Крисоватий розповів усім про те, що потрібно знати для роботи з програмними РРО, які запустять у дію з першого серпня цього року.

— До якого часу можна використовувати тестові електронні ключі?

— Їх можна використовувати до першого серпня 2020 року.

— Коли списуються фіскальні номери з виданого фіскальним сервером ДПС діапазону номерів для відповідного програмного РРО?

— Засобами фіскального сервера Державної податкової служби ведеться облік виданих діапазонів для програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) із присвоєнням відповідного статусу фіскальним номерам: зарезервовані (видані але не направлені до фіскального сервера), використані (направлені до фіскального сервера та прийняті фіскальним сервером розрахункові документи із присвоєними фіскальними номерами із діапазону).

Фіскальний сервер формує та видає нові фіскальні номери на заміну використаним щоразу після приймання від ПРРО пакета створених розрахункових документів із фіскальними номерами. Таким номерам присвоюється статус «використані».

— Чи можна під час тестування використовувати електронні ключі реальних платників?

— За бажанням суб’єкта господарювання під час тестування використовувати електронні ключі реальних платників можна.

— Де контролюється час офлайн і як обчислюється?

— Проєктами нормативно-правових актів передбачено вимоги до програмних реєстраторів розрахункових операцій, програмне рішення якого під час роботи в режимі офлайн має забезпечувати контроль залишку часу, протягом якого може тривати режим офлайн (36 годин підряд або 168 годин на місяць).

Час, протягом якого ПРРО перебував у режимі офлайн, обчислюється шляхом сумування таких періодів: від дати та часу, що зазначаються у повідомленні з відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн» до дати та часу, зазначених у повідомленні «завершення режиму офлайн».

Від дати та часу, зазначених у повідомленні «завершення режиму офлайн» до дати та часу, зазначених у повідомленні «початок переведення ПРРО в режим офлайн», якщо в період між такими строками на фіскальному сервері Державної податкової служби не реєструвалися на фіскальному сервері в режимі онлайн-обміну розрахункові документи, отримані від цього ПРРО.

— З якого часу здійснюється відлік 36 годин, дозволених для роботи програмного РРО в режимі офлайн?

— Відлік часу, протягом якого програмний реєстратор розрахункових операцій працював у режимі офлайн, починається від дати та часу, зазначених у повідомленні про проведення розрахункових операцій в режимі офлайн із відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн» до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «завершення режиму офлайн», а також від дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «завершення режиму офлайн» до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн», якщо в період між такими строками фіскальним сервером Державної податкової служби не було зареєстровано розрахункових документів в режимі онлайн-обміну.

— Як контролюється перехід режиму роботи програмних РРО з офлайн в онлайн?

— Проєктами нормативно-правових актів передбачено, що програмні реєстратори розрахункових операцій автоматично переводяться із режиму офлайн в режим онлайн-обміну з фіскальним сервером Державної податкової служби в момент відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером.

Програмне рішення ПРРО, працюючи в режимі офлайн, повинно забезпечувати постійний контроль щодо відновлення зв’язку ПРРО з фіскальним сервером та перевіряти наявність зв’язку перед формуванням кожного чека в режимі офлайн.

— Яким чином покупець зможе перевірити розрахунковий документ, виданий програмним РРО, що працює в режимі офлайн?

— У розрахунковому документі (чеку) має обов’язково бути наявна позначка про проведення розрахункової операції в режимі офлайн. Перевірити наявність цього чеку в базі даних Державної податкової служби України можна через електронний кабінет після завершення роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн та передачі ним чеку/чеків до фіскального сервера.

Інформація про фіскальні номери, що увійшли до діапазону для використання ПРРО, що працює у режимі офлайн, буде оприлюднена в електронному кабінеті із зазначенням даних про фіскальний номер ПРРО та про суб’єкта господарювання, для ПРРО якого зарезервовано фіскальні номери.

— Чи можна заяву про реєстрацію програмного РРО подати через єдине вікно подання електронної звітності?

— Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій може бути подана в електронній формі через електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

— Один суб’єкт господарювання може реєструвати та застосовувати програмні РРО разом із класичними РРО?

— Законодавчо не встановлено заборон та обмежень щодо застосування одним суб’єктом господарювання програмних реєстраторів розрахункових операцій разом із класичними реєстраторами розрахункових операцій.

— У який період проводиться тестування безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)»?

— Починаючи з 15 липня 2020 року є можливість тестувати роботу безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» та направляти, за наявності, зауваження/пропозиції щодо його функціоналу на адресу: prro@tax.gov.ua.

Тестування триває до 31 липня щоденно з восьмої ранку до 20-ї години.

— Яка послідовність дій суб’єктів господарювання для реєстрації програмного РРО?

— Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій, повинен передусім перебувати на обліку в контрольному органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватися ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви, що подається в електронній формі через електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій він може використовуватися суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватися для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області