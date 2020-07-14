«Золото» повернулося до тих, хто його заслужив

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) надіслав українським спортсменам Артемові Тищенку, Сергієві Семенову, Артемові Примі і нашому землякові Дмитрові Підручному золоті медалі за перемогу в чоловічій естафеті чемпіонату Європи 2015 року. Наші стріляючі лижники, до речі, дізналися про цю новину ще торік, після того як російську збірну дискваліфікували через вживання допінгу.

П’ять років тому в естонському Отепя українська збірна фінішувала другою, відставши від росіян на 14,2 секунди. Але пізніше одного з квартету чемпіонів запідозрили у вживанні допінгу. Розпочалося розслідування, яке завершилося рішенням IBU про дискваліфікацію росіян і визнанням переможцями згаданих наших співвітчизників.

І нещодавно капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний написав у своєму інстаграмі про те, що отримав європейське «золото» 2015 року, підтвердивши сказане фотографією нагороди найвищої проби.

Стосовно ж історії з регулярним вживанням росіянами, зокрема і біатлоністами, заборонених препаратів, то останніми роками вони регулярно опиняються в центрі допінгових скандалів. Чого вартує тільки історія з домашньою зимовою Олімпіадою 2014 року в Сочі, коли через допінг біатлоніста Євгена Устюгова і представників багатьох інших видів спорту Росія втратила першість у медальному заліку.

А в серпні 2018 року IBU запідозрила у вживанні допінгу чотирьох російських стріляючих лижників, серед яких був й учасник естафетної збірної на чемпіонаті Європи 2015 року Олександр Печонкін. Через одинадцять місяців його дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил, після чого атлет вирішив завершити кар’єру. І, звісно, Міжнародний союз біатлоністів не міг не відновити справедливість, присудивши перемогу чоловічій збірній України.

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