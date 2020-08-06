Не хвилюйтесь, ветерани, молодь підстрахує

Футболісти донецького «Шахтаря» пробилися до чвертьфіналу Ліги Європи. Здобуту ще в березні виїзну перемогу над німецьким «Вольфсбургом» (2:1) гірники не менш упевнено підкріпили вчорашньою звитягою на столичному НСК «Олімпійський» — 3:0.

Утім, і суперникам не можна не віддати належного. Вельми сприятливий для себе за таких обставин нічийний підсумок вони не втримали лише… за хвилину до завершення основного часу другого тайму. Надто вже зручною була передача бразильця Додо (якому перед тим пас віддав Манор Соломон) на свого земляка Жуніора Мораеса. А вже в компенсовані до другого тайму хвилини підопічні Луїша Каштру покарали конкурентів за намагання відновити рівновагу. Спочатку влучний удар удався згаданому ізраїльтянину Манорові Соломону. А Жуніор Мораес у звичному для себе стилі обікрав захисника і без зусиль переграв голкіпера.

Натомість практично увесь ігровий час на полі тривала напружена боротьба з рівними шансами для претендентів на продовження боротьби за почесний трофей. Щастя, що на 67-й хвилині арбітр відмінив рішення про призначення одинадцятиметрового у ворота «Шахтаря». Центральний захисник господарів Давид Хочолава, хоча і порушив правила, але за лічені сантиметри до лінії свого штрафного майданчика. Тому обійшлося лише червоною карткою для грузина.

Одне слово, на думку автора цих рядків, епоха Марлоса і Тайсона в «Шахтарі» поступово завершується. На зміну їм приходять алан Патрік, Додо, Маркос Антоніо, Тете, який участі в цьому поєдинку не брав, Манор Соломон. А попереду і далі ледь не блискуче діє Жуніор Мораес. Так що підтримати ветеранів, котрі, як не старалися, так і не забили, є кому.

Наступного вівторка, 11 серпня, у чвертьфіналі зіграють із переможцем пари «Базель» — «Айнтрахт». Починаючи з 1/4 фіналу, команди визначатимуть найсильнішого за підсумком одного матчу. А всі ігри відбудуться в чотирьох німецьких містах. Тож гравці «Шахтаря», якби не карантинні обмеження, цілком могли б полетіти одним літаком із футболістами «Вольфсбурга».

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