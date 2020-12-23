Іван ПУНЬКО: «Законодавчі новації задля підтримки бізнесу під час карантину»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася інтернет-конференція, присвячена законодавчим новаціям задля підтримки бізнесу під час карантину. З усіма охочими спілкувався начальник податкового відомства краю Іван ПУНЬКО.

— Підприємців першої групи звільнили від сплати єдиного внеску. Чи означає це, що і страховий стаж утратимо?

— Аж ніяк. За період звільнення платників єдиного податку першої групи від сплати єдиного внеску, а саме — із грудня 2020-го по січень-травень 2021-го, ці пів року включатимуться до страхового стажу із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та вважатиметься, що страхові суми було сплачено в розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного із цих періодів.

— Запитання від юридичної особи. Необхідно буде включати до доходу кошти, які компенсують за сплату єдиного внеску? Тобто, мова про десять відсотків.

— До складу доходу платника єдиного податку — юридичної особи не включатиметься сума коштів, яка надійшла як одноразова компенсація суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску.

— Давно зареєстрований підприємцем. Оскільки перебував за межами України, діяльності не здійснював. Скористатися списанням боргу який виник з єдиного внеску (більше 16 тисяч гривень), не зміг. Чи правда, що тепер можна це зробити?

— Справді, законодавець продовжив процедуру, передбачену при списанні сум недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів і пені. Коло суб’єктів господарювання, які мають на це право, не змінюється. Це фізичні особи-підприємці (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Установлено новий період, протягом якого вони можуть звернутися за списанням. Це можна зробити до першого березня 2021 року. Якщо ви не скористалися такою можливість раніше, можете це зробити тепер.

— А що для такого списання вимагається від мене?

— Передусім подати необхідні документи. Йдеться про:

— заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, яка подається державному реєстратору за місцем знаходження підприємця, якщо така заява не подавалася раніше;

— заяву про списання заборгованості;

— звітність з єдиного внеску за період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року, які подаються до податкового органу за основним місцем обліку. За умови, звичайно, що ця звітність не подавалася раніше.

— Цікавлюся податковою заставою. Від якої суми майно боржника нині передається в заставу? Законодавчу норму, будь ласка, озвучте.

— Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» збільшено суму податкового боргу, стосовно якої застосовуються заходи стягнення. Із шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні — 1020 гривень) до 180-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 3060 гривень. До зазначеної суми податкового боргу податкові органи не направлятимуть боржникові податкові вимоги та застосовувати заходи стягнення. Також майно боржників не буде передаватися до податкової застави, якщо сума податкового боргу не перевищуватиме 3060 гривень.

— Чи підлягає списанню податковий борг громадян розміром до 3060 гривень, зокрема податок на нерухомість? Де можна знайти зразок заяви?

— Під списання боргу підпадають усі категорії платників податків, окрім осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства, та осіб, які мають податковий борг із митних платежів.

Заяву подавати нема необхідності, оскільки списання здійснюється контрольним органом одноразово та одночасно всім платникам податків, сукупна сума податкового боргу яких станом на перше листопада 2020 року не перевищувала 3060 гривень (включно) та залишилася непогашеною на дату такого списання.

Фото відділу пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області