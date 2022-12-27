Руслан КРИСОВАТИЙ: «Детальніше про електронні сервіси для платників»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Начальник управління податкових сервісів Руслан Крисоватий розповів усім охочим про електронні сервіси для платників.

Перед початком бесіди пан Руслан зазначив, що в умовах дії воєнного стану важливим вектором допомоги платникам податків є саме електронні сервіси ДПС. Передусім через те, що вони забезпечують спілкування з податковими органами дистанційно. Платники можуть отримати всю необхідну інформацію, довідки, консультації, а також подати звітність без особистого візиту до податкової.

Перше із запитань було суто практичним:

— Як увійти до електронного кабінету?

— Електронний кабінет складається із двох функціональних частин — відкритої загальнодоступної і приватної, тобто особистого кабінету. Користуватися послугами відкритої частини електронного кабінету можна без ідентифікації особи.

Натомість робота у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, одержаного у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, зокрема, безкоштовно у КНЕДП інформаційно-довідкового департаменту ДПС. Електронний цифровий підпис може бути як файловий чи апаратний ключ.

Для зручності користувачів доопрацьовано програмне забезпечення. Відтепер вхід до приватної частини електронного кабінету платника податків можна здійснити без наявності файлового ключа. Зокрема, з використанням хмарного сховища АТ КБ «Приватбанк»; інтегрованої системи електронної ідентифікації. Система об’єднує всіх надавачів послуг електронної ідентифікації: електронний підпис, BankID, MobileID); Дія. Підпис.

— Які адміністративні послуги доступні для платників у воєнний час?

— Головним управлінням ДПС у Тернопільській області забезпечено безперебійну роботу всіх сімнадцяти центрів обслуговування платників та надання повного спектру адміністративних та інших послуг. З їхнім переліком, порядком надання всі охочі можуть ознайомитися на субсайті головного управління в області у розділі «Діяльність» — «Адміністративні послуги». Тут же можна роздрукувати бланки заяв на одержання відповідної послуги та ознайомитися із взірцями їх заповнення.

— Нині тимчасово мешкаю у Тернополі, хоча прописаний у Харкові. Можу отримати свій ідентифікаційний код?

— Сьогодні значно спрощено процедуру одержання реєстраційної картки платника податків. Особисто, або через уповноваженого представника можна звернутися з оригіналом паспорта до будь-якого центру обслуговування платників. Наші фахівці допоможуть заповнити заяву, долучать скановану копію паспорта і надішлють запит до Державного реєстру фізичних осіб. Після його обробки надійде картка з кодом. За відсутності обставин непереборної сили вся процедура займе 20—25 хвилин.

Окрім того, можна самостійно заповнити заяву за формою 1ДР чи 5ДР без візиту в ЦОП у приватній частині електронного кабінету в розділі ЕК для громадян. Після долучення сканованої копії паспорта, підписання та надіслання заяви для отримання картки платника податків можна звернутися до контрольного органу за місцем проживання або, за бажанням, до будь-якого контрольного органу, вказавши при цьому код та назву контрольного органу, до якого будете звертатися, вибравши їх із переліку. У такому випадку довідка з кодом очікуватиме на вас у вказаному ЦОПі.

— Що це за сервіс ДПС чат-бот «StopViolationBot»?

— Громадяни мають можливість цілодобово в будь-якому місці повідомляти податкову службу через чат-бот «StopViolationBot» у месенджері Telegram про відомі факти порушень законодавства. Зокрема, щодо незастосування РРО/ПРРО, невидачі чеків, відмови у розрахунку банківською карткою, завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, не оформлення трудових відносин із найманими працівниками, здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.

— Чим корисний електронний сервіс InfoTAX?

— Він надає платникам податків можливість через месенджери Telegram та Viber отримувати інформацію про стан розрахунків із бюджетом, результати обробки документів, строки подання звітності та сплати податків тощо. Сервіс актуальний для громадян та платників незалежно від обраної системи оподаткування чи їх організаційно-правової форми.

— Сервіси податкової служби є на порталі Дія?

— Діє низка сервісів податкової служби, доступна на порталі Дія у розділі «Мої податки», де платники можуть отримати інформацію про свої податкові дані, стан розрахунків із бюджетом, дані про банківські рахунки. А також мають можливість сплатити податки та подати декларацію.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області