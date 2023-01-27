Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Важливі аспекти погашення податкових боргів»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ онлайн поспілкувався з усіма охочими про важливі аспекти погашення податкових боргів.

— Наявність податкового боргу, сказав для початку пан Михайло, — є загальнодержавною проблемою. Оскільки ненадходження коштів до бюджету у запланованих обсягах безпосередньо впливає на видатки бюджету при фінансуванні державних програм соціально-економічного розвитку. Особливо сьогодні під час воєнного стану.

А ось і перше запитання:

— Із якого часу після запровадження торік воєнного стану податківці знову вимагають погашення податкових боргів?

— Із 24 листопада 2022 року — дати набрання чинності Закону України від 3 листопада 2022 року за номером 2719-IX для платників податків та контрольних органів відновлено перебіг строків здійснення заходів із погашення податкового боргу платників податків-суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачених статтями 59—60, 87—101 Податкового кодексу України, та/або визначення грошових зобов’язань згідно з його статтею 116.

— Документ, який повідомляє платника податків про податковий борг, не змінився?

— Це — податкова вимога. Згідно із статтею 14 Податкового кодексу України податкова вимога — письмова вимога контрольного органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

— Можна стягувати кошти боржника без рішення суду?

— Можна. Відповідно до пункту 95.5 статті 95 Податкового кодексу України, якщо податковий борг виник у результаті несплати грошових зобов’язань, визначених платником податків у податкових деклараціях, стягнення коштів за рахунок готівки та/або коштів із рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу без звернення до суду. За умови, якщо такий податковий борг не сплачується протягом 90-та календарних днів.

— Коли здійснюється стягнення коштів і продаж майна платника податків у рахунок погашення його податкового боргу?

— Відповідно до пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше, ніж через тридцять календарних днів із дня надіслання (вручення) йому податкової вимоги.

— Чи можна заборонити керівнику юридичної особи виїжджати за межі України до погашення податкового боргу?

— Відповідно до пункту 87.13 статті 87 Податкового кодексу України при несплаті протягом 240-ка календарних днів із дня вручення платнику податків податкової вимоги суми податкового боргу, що перевищує один мільйон гривень, контрольний орган може звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи за межі України до погашення такого податкового боргу.

— Яка відповідальність за несплату єдиного соціального внеску?

— При несвоєчасній або не в повному обсязі сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску — штрафні санкції, пеня.

— Який документ про наявність заборгованості з єдиного внеску направлять платнику?

— Платнику, у якого виник борг з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надсилається вимога про сплату недоїмки. На погашення вказаних у вимозі сум платнику надається десять календарних днів. При не погашенні узгодженої суми боргу з єдиного внеску податкові органи надсилають у порядку, встановленому законом, до органів державної виконавчої служби вимоги про сплату недоїмки для стягнення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області