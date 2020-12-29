У селі відкрили спортзал

Свято відкриття спортивного залу в рідному навчальному закладі школярі села Криве Скалатської міської ради Підволочиського району відзначили фізкультурно-оздоровчими стартами «Ти зможеш, якщо зміг я!» За нагороди сперечалися учні п’ятих-дев’ятих класів.

Шість команд юних фізкультурників продемонстрували свою майстерність в естафетах та у вікторині.

Напружені двогодинні баталії завершилися перемогою «Спортсменів. Другою фінішувала «Спарта», третіми — «Переможці».

Лауреати змагань, які організували обласний та місцевий Скалатський комунальний центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», нагороджені відзнаками, медалями та сувенірною атрибутикою обласного «Спорту для всіх».

Особлива подяка від організаторів — директорці місцевої загальноосвітньої школи I—II ступенів Тетяні Куц, начальниці відділу освіти Скалатської міської об’єднаної територіальної громади Тетяні Добенькій і міському голові Петрові Савончаку.

Фото з архіву організаторів