І в завершальні літні дні, як і зазвичай, гамірно в оздоровчому дитячому таборі «Промінь» у Долині поблизу Теребовлі. Нещодавно його мешканці стали учасниками акції Національного олімпійського комітету України #OlympicLab за напрямком «Гендерна рівність у спорті».

Під час церемонії урочистого відкриття з вітальними словами до юних прихильників сучасного олімпійського руху звернулися директор табору Петро Кулик і вчитель фізичної культури установи Ігор Карашівський, який є багаторазовим призером чемпіонатів області з футболу.

Хоча «гра мільйонів», на думку останнього, і вважається суто чоловічим ігровим видом спорту, не секрет, що і жіночий футбол набирає у світі все більшої популярності. Тож і не дивно, що і в Україні все більше охочих ним займатися.

Далі юнаки і дівчата двох вікових груп продемонстрували свої спритність, швидкість і влучність під час різноманітних естафет. Завершилися ж дитячі старти не менш емоційним турніром із міні-футболу.

А після того, як пристрасті вгамувалися, стипендіат місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, кандидат у майстри спорту з дзюдо і самбо Валерія Демчук вручила дітям на згадку сувеніри від Національного олімпійського комітету України. Не забувши нагадати, що в бойових мистецтвах юнаки і дівчата мають рівні можливості.

Фото організаторів