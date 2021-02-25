Операція «Спирт» у дії

Під час проведення операції «Спирт» працівники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури припинили діяльність каналу розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю та спирту через мережу Інтернет та служби кур’єрської доставки.

Протиправною діяльність займалися двоє жителів Тернопільщини. Виготовлення фальсифікованого алкоголю здійснювали за місцем проживання одного з учасників групи. Замовлення ж на доставку приймали через Інтернет-сайти, розробником та адміністратором яких є розташована в Тернополі ІТ-компанія.

Відправлення вантажів здійснювали через відділення однієї із служб кур’єрської доставки. Будучи обізнаними про те, що законодавство забороняє виготовлення та реалізацію контрафактної алкогольної продукції, зловмисники при оформленні документів про відправку вказували недостовірні дані щодо вантажу. Обсяги реалізації фальсифікату становили близько 1000 літрів на день.

Після санкціонованих обшуків, проведених за місцем виготовлення та зберігання фальсифікату та в приміщенні служби кур’єрської доставки, виявлено та вилучено 3600 літрів рідини з різким запахом спирту у пластиковій тарі, 2470 літрів алкогольних напоїв та спиртосуміші у пластиковій тарі, обладнання для виготовлення купажу, значну кількість пластикової і картонної тари.

Загальна вартість вилучених із незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей перевищує півтора мільйона гривень.

Вживаються заходи щодо блокування у встановленому законом порядку Інтернет-контенту з розповсюдження фальсифікованої продукції.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області