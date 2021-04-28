Податкові міліціонери вилучили дванадцять тисяч пачок сигарет

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Тернопільській області упереджено надходження в незаконний обіг великої партії тютюнових виробів. Протиправною діяльністю займався один із жителів обласного центру.

Під час перевірки встановлено факт перевезення ним 12000 пачок сигарет із фільтром іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого взірця.

Згідно з вимогами чинного законодавства тютюнові вироби іноземного виробництва, які імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством. Також законодавством передбачено, що фальсифіковані тютюнові вироби, а також тютюнові вироби, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, підлягають конфіскації.

Враховуючи сказане, виявлені сигарети, загальна орієнтовна вартість яких становить 660 тисяч гривень, вилучено працівниками податкової міліції. Вирішується питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області