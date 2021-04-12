Припинили діяльність ще двох підпільних цехів з виготовлення алкогольних напоїв

Під час проведення операції «Спирт» працівники головного управління ДФС у Тернопільській області припинили діяльність двох підпільних цехів із виготовлення спирту та алкогольних напоїв. Каналом їх розповсюдження, до речі, стала мережа Інтернет.

Незаконну діяльність організував житель Тернопільського району, в домоволодінні якого було встановлено обладнання для ректифікації (очищення) спирту зі спиртовмісної продукції, а також здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх фасування та реалізація. До розповсюдження підакцизної продукції організатором протиправної діяльності також було залучено жителя Тернополя.

Після санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 1100 літрів рідини із різким запахом спирту, близько 1300 літрів алкогольних напоїв (коньяк, настоянки, горілчана продукція), обладнання для ректифікації спирту та виготовлення купажу, понад 400 упаковок смакових добавок для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з ароматами «Коньяк», «Чача», «Зубрівка», «Канабіс» та інші. Також вилучено два транспортних засоби, якими здійснювалося перевезення незаконно виготовленої підакцизної продукції.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей та знарядь виробництва становить близько 1,3 мільйона гривень. Вирішується питання про накладення на них арешту.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області